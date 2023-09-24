زلزال قوته 4.4 درجات على بعد عدة كيلومترات من عاصمة جورجيا

سُجّل زلزال قوته نحو 4.4 درجات في جورجيا صباح اليوم، ويقع مركزه على بعد 6 كيلومترات من تبليسي عاصمة البلاد، بحسب وكالة "سبوتنيك".



ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو ضحايا.