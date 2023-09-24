مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم في شمال كوسوفو

قتل شرطي وجرح آخر في ساعة مبكرة من صباح الأحد في شمال كوسوفو، في هجوم مسلح على دورية بالقرب من الحدود مع صربيا، حسبما أفادت الشرطة في بيان.وجاء في البيان أنه بمجرد وصولها بالقرب من موقع تم الإبلاغ عن إغلاق الطريق فيه، تعرضت وحدة الشرطة لهجوم من مواقع مختلفة بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القنابل اليدوية.