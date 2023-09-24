جرحى في فيرجينيا بحادث إطلاق نار

أُصيب خمسة أشخاص بينهم أربعة قاصرين في حادث إطلاق نار في ولاية فرجينيا الأميركية أمس، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.



وأكدت الشرطة في بيان أنها "تحقق في حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة أربعة قاصرين وشخص بالغ في مدينة تشيسابيك بولاية فيرجينيا".



وذكر البيان أنه بعد الساعة الخامسة مساء بقليل، تلقى الضباط بلاغا هاتفيا بشأن إطلاق نار في حي سكني.



ونُقل المصابون الخمسة إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، ولا يوجد حتى الآن أي مشتبه بتورطه في الحادث.