طائرة بدون طيار أوكرانية تقصف مبنى إداريًا في مدينة كورسك الروسية

قصفت طائرة أوكرانية بدون طيار مبنى إداريًا في وسط مدينة كورسك في جنوب روسيا، حسبما أعلنت السلطات الروسية الأحد.وشنت كييف في الأشهر الأخيرة هجمات شبه يومية على مدن روسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تنفذه منذ حزيران لاستعادة مناطق أوكرانية احتلتها القوات الروسية.وتقع كورسك على بعد حوالى 90 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا.وقال الحاكم رومان ستاروفويت على تلغرام: "في كورسك، هاجمت طائرة أوكرانية بدون طيار مبنى إداريًا في وسط المدينة".وأضاف أن "السقف تعرّض لأضرار طفيفة. وعناصر أجهزة الطوارىء في الموقع".