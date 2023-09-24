مقتل أربعة جنود بهجوم لتنظيم القاعدة في اليمن

قتل أربعة جنود في اليمن وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم الأحد في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، حسبما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس، متّهما تنظيم القاعدة المتطرف بالوقوف خلف العملية.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "قنبلة زرعتها عناصر يرجح أنها تنتمي لتنظيم القاعدة انفجرت (في شبوة) أثناء مرور دورية عسكرية، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة".



وبحسب المسؤول الأمني، تنشط عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة في هذه المنطقة الواقعة جنوب غرب اليمن والخاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة.

