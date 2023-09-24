العثور على قتلى جدد من ضحايا التفجير في الصومال

واصل رجال الإنقاذ الأحد البحث بين الأنقاض عن جثث، غداة هجوم دام بشاحنة مليئة بالمتفجرات في مدينة بلدوين بوسط الصومال، وأشارت الشرطة إلى أن عدد القتلى البالغ 13 إرتفع، دون أن تقدم حصيلة جديدة للضحايا.وقال سيد علي نائب قائد شرطة بلدوين إن "عملية البحث وإزالة الأنقاض مستمرة في موقع الإنفجار وتم العثور على جثث صباح اليوم الأحد تحت أنقاض بعض المباني".وأضاف: "نخشى أن يرتفع عدد القتلى،" لافتًا إلى أن الإنتحاري إستهدف حيًا مزدحمًا يضم شركات وأبنية سكنية.