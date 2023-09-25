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تسعة قتلى في حريق مصنع لكرات الغولف في تايوان
أخبار دولية
2023-09-25 | 01:21
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تسعة قتلى في حريق مصنع لكرات الغولف في تايوان
قضى تسعة أشخاص على الأقل في حريق اندلع في مصنع لكرات رياضة الغولف في تايوان بينهم أربعة عناصر من فرق الإطفاء إثر وقوع انفجار على ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.
واندلع الحريق مساء الجمعة واستمر طوال الليل ما أدى إلى إصابة أكثر من مئة شخص غالبيتهم من العمال، بحسب ما أوضحت حكومة اقليم بينغتونغ في جنوب البلاد لوسائل الاعلام المحلية.
وأفاد مسؤول في الحكومة المحلية وكالة فرانس برس بأن شخصا لا يزال في عداد المفقودين الاثنين إذ ثمة حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد هوية أشلاء عثر عليها في مكان الحادث.
وتفقدت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين المكان السبت وقدمت التعازي لعائلات الضحايا داعية إلى فتح تحقيق.
وقال مسؤول في فرق الاطفاء في بينغتونغ للصحافة المحلية إن مادة البيروكسيد المخزنة في المصنع قد تكون سببت بانفجار كبير تلته انفجارات أخرى أصغر.
وقد علق أشخاص عدة داخل المصنع جراء الانفجارات التي أدت إلى انهيار جزء من السقف.
أخبار دولية
قتلى
حريق
مصنع
كرات الغولف
تايوان
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