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هجوم روسي جديد على أوديسا الأوكرانية

أخبار دولية
2023-09-25 | 01:27
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هجوم روسي جديد على أوديسا الأوكرانية
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هجوم روسي جديد على أوديسا الأوكرانية

هاجمت روسيا مجددا منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا بواسطة 19 مسيّرة و14 صاروخا ما أدى إلى إصابة امرأة وأضرار في منشأة مرفئية على ما أفادت السلطات الأوكرانية الاثنين.
     
وأوضح الحاكم أوليغ كيبر عبر تلغرام أن موسكو "هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيّرات هجومية ونوعين من الصواريخ"، متحدثا عن "ضربات عدة" من بينها هجوم على "منشأة مرفئية".
     
وأضاف كيبر "أصيبت مدنية" نقلت إلى المستشفى.
     
وأفاد الجيش الأوكراني بأن روسيا شنت هجومها بواسطة 19 مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية وصاروخين من طراز "أونيكس" و 12 صاروخا من نوع "كاليبر". وأكد المصدر نفسه أن غواصة شاركت أيضا.
     
وقال الجيش إن الدفاعات الجوية أسقطت كل المسيّرات و11 صاروخا من طراز كاليبر مشيرة إلى أن مدينة أوديسا الساحلية تعرضت لأضرار "كبيرة" وأن حريقا اندلع في فندق لكن سرعان ما اخمد.
     
ودمرت صواريخ "أونيكس" مخازن للحبوب من دون سقوط ضحايا على ما أكد الجيش، مشيرا إلى تضرر مستودعات وشركات بسقوط حطام في ضاحية أوديسا.
     
وتستهدف القوات الروسية بانتظام هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا والمطلة على البحر الأسود والتي تضم منشآت مرفئية حيوية للتجارة البحرية.
     
وكثرت الهجمات منذ التخلي في تموز عن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.
     
والأحد، وصلت سفينة شحن أوكرانية تنقل القمح إلى اسطنبول عبر البحر الأسود سالكة ممرا بحريا أقامته كييف رغم تهديدات موسكو بمهاجمة السفن الداخلة إلى أوكرانيا والمغادرة منها.

أخبار دولية

هجوم روسي

أوديسا

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