الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو
أخبار دولية
2023-09-25 | 01:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو
توفي زعيم مافيا "كوزا نوسترا" ماتيو ميسينا دينارو الذي قبض عليه في كانون الثاني بعدما بقي فارا ثلاثة عقود، وفق ما أوردت الاثنين وكالة أنسا للأنباء.
وكانت تقارير طبية أفادت السبت بأن دينارو يقبع في مستشفى بوسط إيطاليا وأنه في غيبوبة وتوقف إمداده بالتغذية.
ومنذ سنوات عانى ميسينا دينارو (61 عاما) سرطانا في القولون، وهو من اتّخذ قرار تلقي العلاج الذي أدى إلى توقيفه في أعقاب زيارة إلى عيادة في مدينة باليرمو عاصمة صقلية.
وأصدر القضاء الإيطالي أحكاما عدّة بحبس ميسينا مدى الحياة، وهو كان معتقلا في سجن لاكويلا ويتلقى العلاج في زنزانته، وفق تقارير.
لكن في أوائل آب، نُقل ميسينا دينارو إلى جناح السجناء في مستشفى محلي حيث تدهور وضعه في الأيام الأخيرة.
وبحسب تقارير إعلامية، كان ميسينا دينارو في "غيبوبة لا رجعة منها"، وقد توقّف الأطباء عن إمداده بالتغذية.
وبقي ميسينا دينارو لسنوات شخصية بارزة في مافيا كوزا نوسترا الإجرامية التي تمحورت حولها أحداث أجزاء فيلم "العراب" الشهير (ذا غادفاذر).
وكان أحد أكثر زعمائها العديمي الرحمة وصدرت بحقّه خلال سنوات ستة أحكام بالحبس مدى الحياة، بما في ذلك لإدانته بالضلوع في اغتيال القاضي جوفاني فالكوني عام 1992.
ودين بالضلوع في تفجيرات أوقعت قتلى شهدتها روما وفلورنسا وميلانو عام 1993، وأيضا في خطف فتى يبلغ 12 عاما هو ابن شاهد في قضية فالكوني، وقتله لاحقا.
وفُقد أثر ميسينا دينارو في صيف عام 1993 وبات اسمه يتصدّر لائحة المطلوبين في إيطاليا.
وفي السنوات التالية، كثرت التكهّنات بشأن مكان وجوده. وفي نهاية المطاف، عثر عليه قرب مسقط رأسه كاستيلفيترانو في غرب صقلية.
وبقي المحققون يتعقّبونه سنوات وقد تنصّتوا على أفراد عائلته وأصدقائه.
وخلال عمليات التنصّت سمعوا نقاشا حول مشاكل صحية لشخص لم يكشف اسمه وإصابته بالسرطان ومعاناته مشاكل في النظر، ولاحقا تيقّن المحققون من أن الشخص هو ميسينا دينارو.
واستندوا إلى قاعدة بيانات النظام الصحي العام للبحث عن مرضى ذكور تتطابق أعمارهم وسجلاتهم الطبية مع الشخص المطلوب، تمكّنوا من العثور عليه.
لكن على الرغم من ارتياح ذوي ضحاياه لاعتقاله، لم يكشف زعيم العصابة أي معلومات عن الأنشطة الإجرامية.
وفي مقابلات أجريت معه في مركز اعتقاله، نفى ميسينا دينارو أنه عضو في كوزا نوسترا.
أخبار دولية
وفاة
مافيا
كوزا نوسترا
ماتيو ميسينا دينارو
إيطاليا
التالي
مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: رفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة الصين"
هجوم روسي جديد على أوديسا الأوكرانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
13:30
وفاة مسنة بأشنع الطرق... استغلّت مقدمة الرعاية ضعفها فعذبتها وقتلتها بهذه الطريقة!
منوعات
13:30
وفاة مسنة بأشنع الطرق... استغلّت مقدمة الرعاية ضعفها فعذبتها وقتلتها بهذه الطريقة!
0
منوعات
07:44
خبر مُفجع... وفاة زوجة لاعب كرة قدم مشهور بعد 3 أشهر من زواجهما: "أحبك إلى الأبد" (صورة)
منوعات
07:44
خبر مُفجع... وفاة زوجة لاعب كرة قدم مشهور بعد 3 أشهر من زواجهما: "أحبك إلى الأبد" (صورة)
0
أخبار دولية
2023-09-22
عواصف ترابية في إيران... ووفاة ثلاثة أشخاص
أخبار دولية
2023-09-22
عواصف ترابية في إيران... ووفاة ثلاثة أشخاص
0
منوعات
2023-09-21
تتواصل باستمرار مع الموتى... وسيطة روحية تكشف معلومات خطيرة عن مصير أرواح الأشخاص بعد وفاتهم!
منوعات
2023-09-21
تتواصل باستمرار مع الموتى... وسيطة روحية تكشف معلومات خطيرة عن مصير أرواح الأشخاص بعد وفاتهم!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:44
شرطيون في لندن يتخلون عن حمل السلاح بعد توجيه اتهام بالقتل لأحدهم
أخبار دولية
01:44
شرطيون في لندن يتخلون عن حمل السلاح بعد توجيه اتهام بالقتل لأحدهم
0
أخبار دولية
01:39
مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: رفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة الصين"
أخبار دولية
01:39
مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: رفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة الصين"
0
أخبار دولية
01:27
هجوم روسي جديد على أوديسا الأوكرانية
أخبار دولية
01:27
هجوم روسي جديد على أوديسا الأوكرانية
0
أخبار دولية
01:21
تسعة قتلى في حريق مصنع لكرات الغولف في تايوان
أخبار دولية
01:21
تسعة قتلى في حريق مصنع لكرات الغولف في تايوان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-09-23
السفير السعودي: الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان لا خارجه
أخبار لبنان
2023-09-23
السفير السعودي: الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان لا خارجه
0
منوعات
2023-09-21
استطلاع "صادم"... 3 من كل 4 ضحايا اغتصاب تتفاقم صحتهم العقلية بعد الذهاب إلى الشرطة!
منوعات
2023-09-21
استطلاع "صادم"... 3 من كل 4 ضحايا اغتصاب تتفاقم صحتهم العقلية بعد الذهاب إلى الشرطة!
0
منوعات
2023-09-18
توفيت بعد ذهابها الى وظيفتها...فهل مديرتها هي المسؤولة؟
منوعات
2023-09-18
توفيت بعد ذهابها الى وظيفتها...فهل مديرتها هي المسؤولة؟
0
أخبار لبنان
2023-09-23
هكذا يمضي الشباب العرب ايامهم في لبنان !
أخبار لبنان
2023-09-23
هكذا يمضي الشباب العرب ايامهم في لبنان !
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:27
أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
تقارير نشرة الاخبار
15:27
أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أحراج فتوح كسروان مهددة بالحرائق
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أحراج فتوح كسروان مهددة بالحرائق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تزوير بالطباعة…وتطبيع بالغلاف!
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تزوير بالطباعة…وتطبيع بالغلاف!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
قطاعات تؤمن للدولة ملايين الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
14:25
قطاعات تؤمن للدولة ملايين الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
في أزمة النزوح.. الخارجية تواجه محاولات الغرب وممثليه في لبنان فرض توطين النازحين
تقارير نشرة الاخبار
14:19
في أزمة النزوح.. الخارجية تواجه محاولات الغرب وممثليه في لبنان فرض توطين النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
هل تأخذ الامواج معها تحذير البابا فرنسيس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:14
هل تأخذ الامواج معها تحذير البابا فرنسيس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
فريق ريد بول يواصل سيطرته على منافسات الفورمولا وان ويحسم لقب بطولة الصانعين
تقارير نشرة الاخبار
14:04
فريق ريد بول يواصل سيطرته على منافسات الفورمولا وان ويحسم لقب بطولة الصانعين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
البحث عن سبل توسيع آفاق إيران الخارجية لا ينطبق على الداخل
تقارير نشرة الاخبار
14:01
البحث عن سبل توسيع آفاق إيران الخارجية لا ينطبق على الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ثقافة وبيئة في رحلة واحدة وهذه المرة في الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ثقافة وبيئة في رحلة واحدة وهذه المرة في الهرمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:44
خبر مُفجع... وفاة زوجة لاعب كرة قدم مشهور بعد 3 أشهر من زواجهما: "أحبك إلى الأبد" (صورة)
منوعات
07:44
خبر مُفجع... وفاة زوجة لاعب كرة قدم مشهور بعد 3 أشهر من زواجهما: "أحبك إلى الأبد" (صورة)
2
منوعات
12:30
اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!
منوعات
12:30
اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!
3
أمن وقضاء
04:32
أمن الدولة: توقيف المتهم الرئيسي في جريمة قتل زياد المصري
أمن وقضاء
04:32
أمن الدولة: توقيف المتهم الرئيسي في جريمة قتل زياد المصري
4
منوعات
08:31
"من الوريد إلى الوريد"... عثر عليها شقيقها الطفل مذبوحةً في منزلها الزوجي ببلدٍ عربي!
منوعات
08:31
"من الوريد إلى الوريد"... عثر عليها شقيقها الطفل مذبوحةً في منزلها الزوجي ببلدٍ عربي!
5
منوعات
11:04
طلب يدها أمام مئات الأشخاص لكنها رفضته... نجم تيك توك شهير يتعرض لـ"صدمة العمر" (فيديو)
منوعات
11:04
طلب يدها أمام مئات الأشخاص لكنها رفضته... نجم تيك توك شهير يتعرض لـ"صدمة العمر" (فيديو)
6
آخر الأخبار
12:51
ضحايا في حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا - صور
آخر الأخبار
12:51
ضحايا في حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا - صور
7
فنّ
10:00
هالك هوغان يدخل القفص الذهبي للمرة الثالثة عن 70 عاما... لن تصدقوا تكاليف الزفاف! (صور)
فنّ
10:00
هالك هوغان يدخل القفص الذهبي للمرة الثالثة عن 70 عاما... لن تصدقوا تكاليف الزفاف! (صور)
8
منوعات
11:26
ظاهرة غريبة في الصين... النساء يلصقن سرّة مزيفة على البطن لهذا السبب! (صور)
منوعات
11:26
ظاهرة غريبة في الصين... النساء يلصقن سرّة مزيفة على البطن لهذا السبب! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More