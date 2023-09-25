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مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: رفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة الصين"
أخبار دولية
2023-09-25 | 01:39
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مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: رفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة الصين"
حذر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس من أن رفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة الصين".
وقال المفوض خلال حديثه أمام طلاب في جامعة تسينغهوا في بكين إن "ثمة خطرا في ما يتعلق بسمعة الصين"، معتبرا أن موقفها هذا "يضر بصورة البلاد ليس لدى المستهلكين الأوروبيين فحسب لكن أيضا لدى الشركات". وأضاف: "الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه الصين" وبات "الكثير منها يتساءل عن وضعه في هذا البلد".
أخبار دولية
فالديس دومبروفسكيس
الغزو الروسي
أوكرانيا
الصين
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