الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شرطيون في لندن يتخلون عن حمل السلاح بعد توجيه اتهام بالقتل لأحدهم
أخبار دولية
2023-09-25 | 01:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
شرطيون في لندن يتخلون عن حمل السلاح بعد توجيه اتهام بالقتل لأحدهم
أبدى الجيش البريطاني استعداده ليحل محل شرطة العاصمة إذا لزم الأمر بعدما قرر عدد من عناصر شرطة لندن المسلحة التخلي عن حمل أسلحتهم إثر توجيه اتهام بالقتل إلى شرطي أطلق النار على شاب أسود وأرداه قبل عام.
وفي أعقاب هذا التحرك غير الاعتيادي وغير المسبوق، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن "دعمها الكامل" لعناصر الشرطة المسلحة الذين "يخاطرون بحياتهم لضمان أمننا".
وقالت إنّ عناصر الشرطة الذين "يتعين عليهم اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية تحت ضغط استثنائي" يجب ألا "يخشوا أن يجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بسبب تأديتهم واجبهم".
وطلبت شرطة سكوتلاند يارد دعم الجيش في مكافحة الإرهاب إذا حصل نقص في عدد الشرطيين المسلحين.
وقال متحدث باسم شرطة سكوتلاند يارد إن "هذا حل طارئ لن يستخدم إلا في ظروف خاصة وحيث لا يكون الرد الشرطي المناسب لحفظ الأمن متاحا".
ومثل شرطي أمام القضاء الخميس بتهمة قتل الشاب كريس كابا البالغ 24 عامًا، والذي أثار قتله تظاهرات وأحيا الجدل بشأن العنصرية في صفوف الشرطة.
وأصيب كابا في 5 أيلول برصاصة اخترقت الزجاج الأمامي لسيارة كان يقودها، ويتطابق رقم تسجيلها مع سيارة مرتبطة بواقعة استخدمت فيها أسلحة نارية في الأيام السابقة. وقضى كابا بعد ساعات قليلة في المستشفى. وأُوقف الشرطي عن العمل ووضع قيد مراقبة قضائية.
وغالبية عناصر شرطة لندن البالغ عددهم 34 ألفاً غير مسلحين.
وقال متحدث باسم شرطة "سكتلنديارد" إن "كثيرين (من هؤلاء) يشعرون بالقلق" بشأن العواقب المحتملة لهذه الملاحقات القضائية.
وأضاف "إنهم قلقون" من أن "تمثل تغييراً في طريقة الحكم على القرارات التي يتخذونها في أصعب الظروف".
وأشار المتحدث باسم شرطة لندن الى أن "عدداً محدداً من العناصر" قرروا التخلي عن تفويضهم بحمل السلاح "بينما يدرسون أوضاعهم"، موضحا أن هذا "العدد ارتفع خلال الساعات الـ48 الأخيرة".
وأكدت شبكة "بي بي سي" أن عددهم يتخطى مئة شرطي.
وأمام حجم التحرك، استدعي عناصر مسلحون من مراكز الشرطة المجاورة لتسيير دوريات في لندن مساء السبت، بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي إيه.
وتواجه شرطة لندن أزمة ثقة عامة، بعد سلسلة جرائم ارتكبها عناصر في الشرطة، منها اغتصاب امرأة تبلغ 33 عاماً وقتلها في آذار 2021.
وطالت عملية كبرى تهدف إلى إصلاح الوضع داخل صفوف شرطة سكتلنديارد ألف شرطي، وشملت ايقاف بعضهم عن العمل ونقل آخرين إلى أقسام أخرى.
وقال متحدث إن شرطة لندن لديها "عددا كبيرا" من الشرطيين المسلحين المنتشرين في أنحاء العاصمة البريطانية وفي أماكن مثل البرلمان والمباني الدبلوماسية والمطارات. وأضاف: "أولويتنا هي السلامة العامة".
وذكر قائد شرطة لندن مارك رولي السبت انه التقى 70 شرطيا مسلحا وقال إن قلقهم "مفهوم".
أخبار دولية
شرطة
لندن
السلاح
التالي
اليمين مستمر بالهيمنة على مجلس الشيوخ الفرنسي
مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: رفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة الصين"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-08-27
شرطة لندن في حال تأهب بعد "اختراق" نظام تكنولوجيا معلومات
أخبار دولية
2023-08-27
شرطة لندن في حال تأهب بعد "اختراق" نظام تكنولوجيا معلومات
0
أخبار دولية
2023-08-19
الشرطة البريطانية تستجوب سفير بورما السابق في لندن
أخبار دولية
2023-08-19
الشرطة البريطانية تستجوب سفير بورما السابق في لندن
0
أخبار دولية
2023-09-24
عشرات الآلاف في شوارع فرنسا منددين بعنف الشرطة
أخبار دولية
2023-09-24
عشرات الآلاف في شوارع فرنسا منددين بعنف الشرطة
0
منوعات
2023-09-23
بتهمة تهديد المارّة... شرطة المكسيك تعتقل دمية "تشاكي" العملاقة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-09-23
بتهمة تهديد المارّة... شرطة المكسيك تعتقل دمية "تشاكي" العملاقة وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:56
الكرملين: الوضع في كوسوفو معرض لأن يصبح "خطرا"
أخبار دولية
05:56
الكرملين: الوضع في كوسوفو معرض لأن يصبح "خطرا"
0
أخبار دولية
04:48
بعد فيضانات درنة... النيابة العامة تصدر أمرا بتوقيف 8 مسؤولين في ليبيا
أخبار دولية
04:48
بعد فيضانات درنة... النيابة العامة تصدر أمرا بتوقيف 8 مسؤولين في ليبيا
0
أخبار دولية
04:27
بشار الأسد: سوريا أكثر تمسكاً بالتوجه شرقاً
أخبار دولية
04:27
بشار الأسد: سوريا أكثر تمسكاً بالتوجه شرقاً
0
أخبار دولية
03:57
اليمين مستمر بالهيمنة على مجلس الشيوخ الفرنسي
أخبار دولية
03:57
اليمين مستمر بالهيمنة على مجلس الشيوخ الفرنسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-17
محادثات مالية لمجموعة العشرين... يلين تحاول تهدئة بعض المخاوف
أخبار دولية
2023-07-17
محادثات مالية لمجموعة العشرين... يلين تحاول تهدئة بعض المخاوف
0
أمن وقضاء
2023-09-24
الرأس المدبر لإحدى عصابات السلب في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2023-09-24
الرأس المدبر لإحدى عصابات السلب في قبضة شعبة المعلومات
0
صحف اليوم
2023-07-21
هل حضر الملف الرئاسي بين التيار وحزب الله في ميرنا الشالوحي؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-07-21
هل حضر الملف الرئاسي بين التيار وحزب الله في ميرنا الشالوحي؟ (الجمهورية)
0
منوعات
2023-09-23
الشابة اللبنانية ديانا أبي نادر ترنّم باللغة السريانية أمام البابا فرنسيس (فيديو)
منوعات
2023-09-23
الشابة اللبنانية ديانا أبي نادر ترنّم باللغة السريانية أمام البابا فرنسيس (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:27
أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
تقارير نشرة الاخبار
15:27
أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أحراج فتوح كسروان مهددة بالحرائق
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أحراج فتوح كسروان مهددة بالحرائق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تزوير بالطباعة…وتطبيع بالغلاف!
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تزوير بالطباعة…وتطبيع بالغلاف!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
قطاعات تؤمن للدولة ملايين الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
14:25
قطاعات تؤمن للدولة ملايين الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
في أزمة النزوح.. الخارجية تواجه محاولات الغرب وممثليه في لبنان فرض توطين النازحين
تقارير نشرة الاخبار
14:19
في أزمة النزوح.. الخارجية تواجه محاولات الغرب وممثليه في لبنان فرض توطين النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
هل تأخذ الامواج معها تحذير البابا فرنسيس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:14
هل تأخذ الامواج معها تحذير البابا فرنسيس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
فريق ريد بول يواصل سيطرته على منافسات الفورمولا وان ويحسم لقب بطولة الصانعين
تقارير نشرة الاخبار
14:04
فريق ريد بول يواصل سيطرته على منافسات الفورمولا وان ويحسم لقب بطولة الصانعين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
البحث عن سبل توسيع آفاق إيران الخارجية لا ينطبق على الداخل
تقارير نشرة الاخبار
14:01
البحث عن سبل توسيع آفاق إيران الخارجية لا ينطبق على الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ثقافة وبيئة في رحلة واحدة وهذه المرة في الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ثقافة وبيئة في رحلة واحدة وهذه المرة في الهرمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:44
خبر مُفجع... وفاة زوجة لاعب كرة قدم مشهور بعد 3 أشهر من زواجهما: "أحبك إلى الأبد" (صورة)
منوعات
07:44
خبر مُفجع... وفاة زوجة لاعب كرة قدم مشهور بعد 3 أشهر من زواجهما: "أحبك إلى الأبد" (صورة)
2
منوعات
12:30
اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!
منوعات
12:30
اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!
3
منوعات
11:04
طلب يدها أمام مئات الأشخاص لكنها رفضته... نجم تيك توك شهير يتعرض لـ"صدمة العمر" (فيديو)
منوعات
11:04
طلب يدها أمام مئات الأشخاص لكنها رفضته... نجم تيك توك شهير يتعرض لـ"صدمة العمر" (فيديو)
4
منوعات
08:31
"من الوريد إلى الوريد"... عثر عليها شقيقها الطفل مذبوحةً في منزلها الزوجي ببلدٍ عربي!
منوعات
08:31
"من الوريد إلى الوريد"... عثر عليها شقيقها الطفل مذبوحةً في منزلها الزوجي ببلدٍ عربي!
5
امن وقضاء
05:22
كهرباء لبنان: زيادة التغذية بمقدار ساعتين للمخارج التي تمت ازالة التعديات عنها
امن وقضاء
05:22
كهرباء لبنان: زيادة التغذية بمقدار ساعتين للمخارج التي تمت ازالة التعديات عنها
6
آخر الأخبار
12:51
ضحايا في حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا - صور
آخر الأخبار
12:51
ضحايا في حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا - صور
7
فنّ
10:00
هالك هوغان يدخل القفص الذهبي للمرة الثالثة عن 70 عاما... لن تصدقوا تكاليف الزفاف! (صور)
فنّ
10:00
هالك هوغان يدخل القفص الذهبي للمرة الثالثة عن 70 عاما... لن تصدقوا تكاليف الزفاف! (صور)
8
منوعات
11:26
ظاهرة غريبة في الصين... النساء يلصقن سرّة مزيفة على البطن لهذا السبب! (صور)
منوعات
11:26
ظاهرة غريبة في الصين... النساء يلصقن سرّة مزيفة على البطن لهذا السبب! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More