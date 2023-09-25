اليمين مستمر بالهيمنة على مجلس الشيوخ الفرنسي

أظهرت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا الأحد ،استمرار سيطرة اليمين على مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي، في اقتراع شهد عودة التجمع الوطني مع ثلاثة أعضاء.



وأعلن زعيم حزب الجمهوريين في مجلس الشيوخ برونز ريتايو لوكالة فرانس برس أن "غالبية اليمين والوسط في مجلس الشيوخ تعززت، وستبقى مجموعة حزب الجمهوريين الأكبر بأشواط".



ورأى ريتايو أن "رئيس الجمهورية مني بفشل جديد" في مجلس الشيوخ.



وقبل ثمانية أشهر من الاستحقاق المقبل المتمثل بالانتخابات الأوروبية، كان التنافس على 170 مقعدا من أصل 348 لولاية من ست سنوات في حوالى أربعين مقاطعة.



وفي العام 2026 ستشمل الانتخابات المقاعد الـ178 الأخرى في المجلس.



ويجدد لنصف مجلس الشيوخ تقريبا، كل ثلاث سنوات بالاقتراع غير المباشر.



فخلافا لمجلس النواب في الجمعية الوطنية، لا يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع العام المباشر ولكن من قبل نحو 150 ألف ناخب يُعرفون باسم "الناخبين الكبار"، ويأتون بنسبة 95 % من المجالس البلدية حيث حقق اليمين نتائج جيدة ي املدن المتوسطة.

