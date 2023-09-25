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بشار الأسد: سوريا أكثر تمسكاً بالتوجه شرقاً
أخبار دولية
2023-09-25 | 04:27
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بشار الأسد: سوريا أكثر تمسكاً بالتوجه شرقاً
بشار الأسد: التوجه شرقاً ضمانة سياسية وثقافية واقتصادية بالنسبة لسوريا
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا اليوم أكثر تمسكاً بالتوجه شرقاً لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لها وهذا مبدأ في السياسة السورية.
وأشار الرئيس الأسد خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في العاصمة الصينية بكين إلى أن الصداقة والثقة بين سوريا والصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، وهذه المبادئ هي ذاتها التي يمكن أن ننطلق منها باتجاه المستقبل.
واعتبر الأسد، بحسب ما نقلت عنه وكالة "
سانا
"، أن العلاقة بين البلدين يمكن أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس شي جين بينغ لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي وخلق مشاريع استثمارية مشتركة ضمن مبادرة الحزام والطريق، لافتاً إلى أن معظم دول العالم تتطلع لأن تتحول العملة الصينية "اليوان" إلى عملة دولية لاسيما وأن السلاح الغربي ضد دول العالم هو سلاح الدولار.
أخبار دولية
بشار الأسد
سوريا
الصين
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