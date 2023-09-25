بعد فيضانات درنة... النيابة العامة تصدر أمرا بتوقيف 8 مسؤولين في ليبيا

أصدر النائب العام الليبي أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في مدينة درنة في شرق ليبيا.



وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.