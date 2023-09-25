الكرملين: الوضع في كوسوفو معرض لأن يصبح "خطرا"

أعرب الكرملين عن قلقه من الوضع في كوسوفو الذي "يحتمل أن يصبح خطرا"، معربا عن دعمه للصرب بعد حادث مسلح خلال عطلة نهاية الأسبوع أجج التوترات بين بريشتينا وبلغراد.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "الوضع شديد التوتر ويحتمل أن يصبح خطرا ... لا يخفى على أحد أن استفزازات تستهدف الصرب غالبا ما تحصل".