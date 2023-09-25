محققو الأمم المتحدة يشيرون إلى شبهات بالتحريض على إبادة جماعية في أوكرانيا عبر الاعلام الروسي

نبّهت مجموعة محققين تابعة للأمم المتحدة إلى أن بعض الكلام الذي تورده وسائل الاعلام الروسية قد يشكل "تحريضا على ارتكاب إبادة جماعية" في أوكرانيا.



وعبّر رئيس لجنة التحقيق حول أوكرانيا أريك موز، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، عن قلقه من "ادعاءات حول إبادة جماعية في أوكرانيا"ـ محذرا من أن "بعض الكلام الذي تورده وسائل الإعلام الروسية العامة ووسائل أخرى قد يشكل تحريضا على ارتكاب إبادة جماعية".

