روسيا تضيف رئيس المحكمة الجنائية الدولية إلى قائمة المطلوبين

أضافت روسيا الإثنين رئيس المحكمة الجنائية الدولية البولندي بيوتر هوفمانسكي إلى قائمة الأشخاص الملاحقين لديها، من دون تحديد السبب.



وقالت وزارة الداخلية في قاعدة بياناتها الخاصة بالأشخاص المطلوبين، بحسب وكالتي تاس وريا نوفوستي للأنباء، إنه "مطلوب على خلفية تحقيق جنائي".



من جانبها، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في الربيع تستهدف فلاديمير بوتين لاتهامه بالاضطلاع بدور في ترحيل أطفال من أوكرانيا.