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أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود
أخبار دولية
2023-09-25 | 07:20
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أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود
أعلن الجيش الأوكراني أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في ضربة الجمعة على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.
وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على تلغرام: "قُتل 34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود" بعد ضربة صاروخية.
أخبار دولية
اوكرانيا
قائد الأسطول الروسي
البحر الأسود
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