الحكم العسكريّ في مالي يؤجل الانتخابات الرئاسية

أعلن المجلس العسكريّ الحاكم في مالي تأجيل الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها، في شباط 2024 والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة، في البلد الذي تنشط فيه جماعات جهادية ويواجه أزمة عميقة.