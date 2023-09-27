وزير السياحة السعودي يعلن إنشاء مدرسة Hospitality and Management في الرياض (فيديو)

اعلن وزير السياحة السعودي إنشاء مدرسة Hospitality and Management في الرياض، وذلك خلال افتتاح فعاليات يوم السياحة العالمي للمرة الاولى في الرياض بمشاركة أكثر من 120 دولة.



وخلال احياء اليوم العالمي للسياحة، أكد الخطيب ان ارقام السياح سترتفع والسياحة ليست سباقاً بل يمكننا جميعا التقدم سوياً ولذلك يجب مساعدة الدول الصغرى لمعرفة أهميتها وهذه هي اهمية التواصل والمشاركة وهي بحاجة لاستثمارات.



كما تحدث عن أهمية بناء الجسور واهمية التكنولوجيا للمستقبل والسياحة هي التفاعل بين الحضارات.