الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة يشجّع القطاع الخاص على دعم التعليم

أوضح الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة زوراب بولوليكاشفيلي أن الفكرة هي دعم الدول الأعضاء في مجال التعليم، معتبرا أن لكسب المال أفضل ما هو ممكن هو الاستثمار في التعليم.



وشجع، في افتتاح فاعليات يوم السياحة العالمي في الرياض، القطاع الخاص على دعم التعليم والاستثمار فيه.



وقال بولوليكاشفيلي: "لقد جلبت السعودية الى هنا العلامات التجارية الأكثر شهرة وقوة وأهمية وايضا المعرفة الأكثر أهمية".