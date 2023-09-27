احتفال باليوم الوطني السعودي في طهران

أستكمالا للتقارب في العلاقات بين البلدين وتبادل سفرائهما, جرى الاحتفال باليوم الوطني السعودي في طهران وسط عزف النشيدين السعودي والايراني.



وفي مقر السفارة السعودية في طهران, عمّت اجواءُ الاحتفال كما تم قطع قالب حلوى مزيّن بالعلمين السعودي والايراني.