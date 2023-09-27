ماذا قال وزير السياحة السعودي خلال الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي في الرياض؟

ماذا قال وزير السياحة السعودي خلال الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي في الرياض؟



اعتبر وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب أن السياحة ليست لعبة صفرية وليست سباقًا حيث يجب على البعض أن يخسر من أجل أن يفوز آخرون".



وخلال الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في عاصمتها الرياض، قال وزير السياحة: "الدول الكبيرة تأخذ كل شيء وتترك الدول الصغيرة تمتص ما تبقّى وأعتقد أننا جميعًا يمكن أن نتقدم معًا كل دولة في هذه الغرفة، في كل ركن من أركان هذا العالم ولكن للوصول إلى هناك، يجب أن نساعد الدول الصغيرة على تحقيق طموحاتها".



