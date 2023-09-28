لافروف: دعم الغرب لصيغة زيلينسكي للسلام يعني إحباط أي مفاوضات ومنعها

أكّد وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف أنّ روسيا لا ترى أي مقترحات جادة من الغرب في المفاوضات بشكل أوكرانيا.



وأشار إلى أنّ خطة الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي للسلام مجرد صيغة إنذار شرطية ولا يمكن مناقشتها.



واعتبر أنّ دعم الغرب لصيغة زيلينسكي للسلام يعني إحباط أي مفاوضات ومنعها.