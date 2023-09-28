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الزعيم الانفصاليّ لناغورني قره باغ: الجمهورية الانفصالية ستزول من الوجود
أخبار دولية
2023-09-28 | 02:49
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الزعيم الانفصاليّ لناغورني قره باغ: الجمهورية الانفصالية ستزول من الوجود
أمر الزعيم الانفصاليّ لناغورني قره باغ بحل مؤسساتها جميعها، في نهاية العام، معلنًا أنّ الدويلة الإنفصالية "ستزول من الوجود" اعتبارًا من مطلع العام المقبل.
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