الزعيم الانفصاليّ لناغورني قره باغ: الجمهورية الانفصالية ستزول من الوجود

أمر الزعيم الانفصاليّ لناغورني قره باغ بحل مؤسساتها جميعها، في نهاية العام، معلنًا أنّ الدويلة الإنفصالية "ستزول من الوجود" اعتبارًا من مطلع العام المقبل.