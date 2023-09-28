إسرائيل تعيد فتح معبرها مع قطاع غزة

أعادت إسرائيل فتح معبر بيت حانون (ايريز) على حدودها مع قطاع غزة، أمام آلاف العمال الفلسطينيين، بعد أن أغلقته لـ12 يومًا، ردًا على الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود بين القطاع وإٍسرائيل.



ويُذكر أنّ السلطات الإسرائيلية كانت قد أغلقت معبر إيريز وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع بين إسرائيل وغزة، ثم مددت الإغلاق لأسباب أمنية، بعد التظاهرات اليومية على طول الحدود.