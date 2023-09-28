الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في الطعون ضد القانون الذي يحد من عزل رئيس الوزراء

أخبار دولية
2023-09-28 | 05:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في الطعون ضد القانون الذي يحد من عزل رئيس الوزراء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في الطعون ضد القانون الذي يحد من عزل رئيس الوزراء

ناقشت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس الطعون المقدمة ضد قانون يقيد كيفية إقالة رئيس الوزراء من منصبه، فيما يواجه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتانياهو احتجاجات ضد الإصلاح القضائي.
     
واجتمع 11 قاضيا من قضاة المحكمة العليا من أصل 15 للبت في ثلاثة طعون ضد تشريع أقره البرلمان في آذار/مارس نصّ على أنه لا يمكن إعلان رئيس الوزراء غير مؤهل للمنصب إلا لأسباب صحية.
     
كما ينص القانون على ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذه الخطوة، قبل الموافقة بالتصويت عليها من قبل 80 من أعضاء الكنيست على الأقل البالغ عددهم 120 عضوا.

أخبار دولية

العليا

الإسرائيلية

الطعون

القانون

الوزراء

LBCI التالي
الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة الشهر المقبل
زعيم انفصاليّ في قره باغ قيد الحبس بتهمة تمويل الإرهاب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-06

منظمات تشجب إقالة المحكمة العليا الفنزويلية لرئيس جمعية الصليب الأحمر في البلاد

LBCI
خبر عاجل
2023-08-01

مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-12

نصرالله: قيل ان الحزب يريد ثمناً مقابل التخلي عن دعم فرنجية وتشريع القانون لسلاحه لكننا لم نطلب هذا الشيء ولن نطلب اي شيء من ذلك وهذا ليس مصلحة وطنية والضمانة الوحيدة التي نطلبها هي شخص الرئيس الذي نعرف عقله وارادته وشجاعته ووطنيته والتزامه

LBCI
أخبار دولية
2023-09-25

روسيا تضيف رئيس المحكمة الجنائية الدولية إلى قائمة المطلوبين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:31

بلينكن: الصين تطمح لأن تصبح "القوة المهيمنة" في العالم

LBCI
أخبار دولية
12:01

ايطاليا تريد فرض فحوص طبية على المهاجرين القاصرين للتحقق من أعمارهم

LBCI
أخبار دولية
09:06

أذربيجان تحض أرمن ناغورني قره باغ على "عدم مغادرة" الإقليم

LBCI
أخبار دولية
09:04

ستولتنبرغ: أوكرانيا "أقرب من أي وقت مضى الى حلف شمال الأطلسي"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-01

فيلم باربي لن يُعرض اليوم في لبنان... هل من موعد جديد محدّد؟

LBCI
منوعات
2023-09-26

عارضة أزياء تعاني بعد أن أنفقت 100 ألف دولار للحصول على "أكبر ثدي في العالم"... وهذا ما حصل! (صور)

LBCI
منوعات
2023-09-26

ما هي الأمور الأساسية التي تحتاج لتوضيبها في حقيبتك خلال السفر؟

LBCI
فنّ
2023-09-26

سقطت في حمام منزلها... تفاصيل حالة الممثلة صوفيا لورين الصحيّة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:47

"مياس" ضيفة شرف في نهائيات برنامج AMERICA'S GOT TALENT 2023

LBCI
اقتصاد
07:30

مصرف لبنان يلتزم بعدم تمويل الدولة لا بالدولار ولا بالليرة

LBCI
أخبار لبنان
07:15

وزارة الأشغال بدأت بتنظيف مجاري المياه الواقعة ضمن صلاحياتها

LBCI
أخبار دولية
15:54

ماذا قال وزير السياحة السعودي خلال الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي في الرياض؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:18

لبنان السياحة... أرقام ايجابية وفرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:18

السياحة… من السعودية إلى كل العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

حملة الـ LBCI عن الحرائق ساهمت في تسليط الضوء على حاجات فرق الإطفاء والدفاع المدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

فريقا الحكمة وبيروت يستمران في حصد نتائج ضمن بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

بين السعودية وايران… غاتو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:11

هكذا نفذت عملية إطلاق النار على السفارة الأميركية!

LBCI
منوعات
07:17

هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟

LBCI
خبر عاجل
09:22

جمعية المصارف: تحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمت إلى الهيئات القضائية الرسمية وهي لديها الكلمة الفصل

LBCI
خبر عاجل
15:19

ترقبوا انطلاق مباراة الحكمة مع فتح الرباط المغربي حوالي الساعة ٢٢:٣٠ مباشرة على الـLBCI

LBCI
منوعات
15:00

إيما ويليس تكشف سرّ مظهرها الجذاب في سن الـ47... وهذه نصيحتها للسيّدات!

LBCI
صحف اليوم
00:12

مصادر متابعة لـ "الأنباء الكويتية": اسم قائد الجيش في الصدارة و«حزب الله» مهتم باسم خليفته

LBCI
حال الطقس
00:44

ماذا في طقس الأيام المقبلة؟

LBCI
خبر كاذب
06:32

بعد رفع الصلوات لشفائه.. ما حقيقة حالة فادي إبراهيم الصحية الخطيرة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More