الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة الشهر المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الصينية الخميس أن بكين والرياض ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة الثانية على الإطلاق الشهر المقبل، في إطار تعزيز الصين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.



ولفتت بكين إلى أن المناورات المعروفة باسم "بلو سورد 2023" ("السيف الأزرق 2023") ستجري في مقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين في تشرين الأول.



وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في إحاطة صحافية "يركّز هذا التدريب المشترك على العمليات البحرية لمكافحة الإرهاب في الخارج وإجراء تدريبات على تكتيكات القنّاصين وقيادة القوارب وهبوط المروحيات وعمليات الإنقاذ المشترك".



وأجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة للمرة الأولى في العام 2019، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

