وزيرا دفاع بريطانيا وفرنسا في أوكرانيا لإجراء مباحثات حول المساعدات

يزور وزيرا الدفاع البريطاني والفرنسي كييف الخميس لبحث تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة لتعزيز هجومها المضاد ضد القوات الروسية.



وتأتي هذه الزيارة قبيل انعقاد منتدى الصناعات الدفاعية الأول في كييف، حيث من المقرر أن يلتقي المسؤولون الأوكرانيون بممثلين عن أكثر من 160 شركة دفاع و26 دولة.



وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، عن أول رحلة له إلى العاصمة الأوكرانية منذ توليه منصبه "عدت إلى كييف هذا الأسبوع لأسأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عما يحتاجه للإنتصار".

