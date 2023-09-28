زيلينسكي يستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في كييف

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في كييف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في خضم الهجوم المضاد الذي يشنه الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية.



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ستولتنبرغ "انا مسرور لاجراء محادثات مهمة".