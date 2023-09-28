فيضانات في اليونان وحظر تجوّل

وقع أضرار واسعة النطاق بسبب فيضانات ضربت وسط اليونان للمرة الثانية هذا الشهر، مطاولةً خصوصاً مدينة Volos، وذلك بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصاً.



وفرضت السلطات حظر تجوّل في المدينة التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة "إلياس" إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة.



وقد اسفرت العاصفة عن نفاق أكثر من 180 ألف رأس من الماشية والدواجن ودمّرت عدد كبير من المحاصيل الزراعية كالقطن والذرة والقمح والتفاح والكيوي.