ألمانيا توقّع اتفاقًا "تاريخيًا" لشراء منظومة صواريخ إسرائيلية

وقّعت ألمانيا اتفاقية لشراء منظومة "آرو 3" Arrow 3 الإسرائيلية للصواريخ فرط الصوتية والتي ستصبح جزءا رئيسيا من الدفاعات الأوروبية في وجه أي هجوم جوي.



وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إن التوقيع على الاتفاق الذي يعد الأكبر في تاريخ إسرائيل وقطاع الصناعات الدفاعية لديها، يعدّ "يومًا تاريخيًا" بالنسبة للبلدين.



وتُعدّ الصفقة، التي تصل قيمتها إلى 3,5 مليار دولار تقريبًا، أكبر صفقة لقطاع الصناعة العسكرية الإسرائيلية على الإطلاق.



واعتبر بيستوريوس أن منظومة "آرو 3" ستمكّن "أنظمة الدفاع الجوي الألمانية من أن تكون جاهزة للمستقبل".