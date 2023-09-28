ستولتنبرغ: أوكرانيا "أقرب من أي وقت مضى الى حلف شمال الأطلسي"

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أنّ كييف "أقرب من أي وقت مضى إلى حلف شمال الأطلسي"، وذلك أثناء زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا التي تتصدّى للغزو الروسي منذ شباط 2022.



وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا حالياً أقرب إلى حلف شمال الأطلسي من أي وقت مضى".



من جانبه أكد زيلينسكي أن انضمام كييف إلى الحلف "مسألة وقت".



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع ستولتنبرغ "إنها مسألة وقت قبل أن تصبح أوكرانيا عضوًا قانونيًا في الحلف. نبذل قصارى جهدنا لتقريب هذه اللحظة".