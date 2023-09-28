أذربيجان تحض أرمن ناغورني قره باغ على "عدم مغادرة" الإقليم

حضت أذربيجان الخميس أرمن ناغورني قره باغ على البقاء في الإقليم وذلك بعد هجومها الخاطف الذي قضى على مساعي هذه المنطقة الانفصالية للاستقلال.



بعدما نزح أكثر من 70500 من السكّان الأرمن في المنطقة وفق يريفان، أعلنت باكو استعدادها لتنظيم زيارة للأمم المتحدة في المنطقة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية الخميس.



وقالت الوزارة إن رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان يدرك تمامًا أن السكان الأرمن يتركون ناغورني قره باغ بمحض إرادتهم".



وأضافت "إنه قرارهم الشخصي والذي لا علاقة له بالهجرة القسرية. إذا كان بعض السكان الأرمن لا يريدون العيش في ظل القوانين الأذربيجانية، لا يمكننا إجبارهم على القيام بذلك.