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ايطاليا تريد فرض فحوص طبية على المهاجرين القاصرين للتحقق من أعمارهم

أخبار دولية
2023-09-28 | 12:01
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ايطاليا تريد فرض فحوص طبية على المهاجرين القاصرين للتحقق من أعمارهم
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ايطاليا تريد فرض فحوص طبية على المهاجرين القاصرين للتحقق من أعمارهم

قدمت إيطاليا قانونا جديدا للهجرة يركز على القاصرين الذين يمكن الآن إيواؤهم موقتا في مراكز للبالغين وسيخضعون لفحوص طبية لتحديد أعمارهم.
     
وبموجب مشروع مرسوم وافق عليه مجلس الوزراء مساء الأربعاء، يجوز وضع القاصرين غير المرافقين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما لمدة أقصاها 90 يوما في أماكن مخصصة في مراكز الاستقبال للبالغين.
     
ولا يزال يتعين موافقة البرلمان على هذا المشروع، حيث تتمتع حكومة جورجيا ميلوني المحافظة بالأغلبية المطلقة.
     
وأعلن المتحدث باسم اليونيسف في إيطاليا أندريا ياكوميني الخميس انه قرار "مقلق". وقال لوكالة فرانس برس: "لا يمكننا وضعهم مع البالغين".
     
وعادة يتم إيواء القُصّر غير المرافقين أو الأمهات مع أطفال أو الحوامل في مراكز استقبال مجهزة بالخدمات الاجتماعية والصحية التي تركز على الدمج حيث يمكنهم الاستفادة من دورات اللغة والتدريب المهني.
     
ودافعت ميلوني عن هذا الإصلاح من خلال المطالبة بأنه من الآن سيتم نقل جميع النساء بمن فيهن غير الحوامل أو من ليس لديهن أطفال، إلى هذه المراكز.
     
لكن النص يستهدف اولا المهاجرين الذين يزعمون أنهم دون الثامنة عشرة لتجنب الابعاد.
     
ويسمح المرسوم باجراء "القياسات البشرية" والفحوص الطبية منها الشعاعية لتحديد أعمارهم.
     
وحذرت جورجيا ميلوني على صفحتها على فيسبوك: "مع هذه القواعد الجديدة لن يكون من الممكن بعد اليوم الكذب بشأن العمر الحقيقي".
     
ويسمح باجراء مثل هذه الفحوص منذ عام 2017، اضافة لاساليب اخرى غير طبية للتحقق من الأمر.
     
وشدد المتحدث باسم اليونيسف على أن "هذا لا يغير شيئا"، مذكرا بأن العديد من القاصرين يأتون من بلدان حيث يستحيل تحديد السن على أساس وثائق الاحوال المدنية.
     
وحذر وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي مساء الأربعاء بعد اجتماع مجلس الوزراء من أنه إذا توصلت السلطات إلى أن المهاجر الذي يدعي أنه قاصر قد بلغ سن الرشد، فسيتم إبعاده.
     
وتقييم العمر من خلال الفحوص الطبية، أمر مثير للجدل. فـ"لا يوجد حاليا أي إجراء لتقدير العمر بدقة ولجميع الأساليب هامش كبير من الخطأ" وفقا لمجلس أوروبا.
     
ويقول المجلس في تقرير يعود لعام 2019: "من غير المقبول تقييم عمر ولد بناء على نتائج الفحوص الطبية فقط ويجب تطبيق هامش الخطأ لصالح الشخص المعني".
     
ووصلت جورجا ميلوني إلى السلطة في عام 2022 اثر وعود بوقف الهجرة غير الشرعية، لكن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الأراضي الإيطالية منذ بداية العام هو الأعلى منذ سبع سنوات. واقرت زعيمة اليمين المتطرف هذا الأسبوع بأنها كانت تأمل "تحقيق نتائج افضل".

أخبار دولية

ايطاليا

المهاجرين

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