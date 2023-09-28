قتيلان في إطلاق نار داخل مستشفى في روتردام

قتل شخصان فيما أصيبت فتاة بجروح بالغة بعدما اطلق مسلح (32 عاما) النار الخميس داخل شقة ومستشفى في مدينة روتردام الهولندية.



وقالت الشرطة الهولندية للصحافيين إن دافع الهجوم لا يزال مجهولا. والقي القبض على مطلق النار ويعتقد أنه تصرف في شكل منفرد.