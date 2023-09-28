قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف في محطة للحافلات بالخرطوم

قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف في محطة للحافلات بالخرطوم



سقط العديد من من القتلى والجرحى الخميس في الخرطوم اثر سقوط قذائف أطلقتها قوات الدعم السريع على مواقع للجيش في محطة للحافلات، بحسب ما قال شهود لفرانس برس.



وأكد الشهود أن "القذائف دمرت ثلاث حافلات محملة بالركاب" في محطة تقع بشمال أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية.



ولم يعرف بعد عدد الضحايا على وجه الدقة ولكن بعض الشهود تحدثوا عن دفن قرابة 20 شخصا.



ومنذ اندلاع المعارك التي تركزت في العاصمة السودانية وإقليم دارفور غرب البلاد، قُتل نحو 7500 شخص بينهم 435 طفلًا على الأقل بحسب بيانات رسمية، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.



واشتعلت الحرب بسبب النزاع على السلطة بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الذي كان نائبا له الفريق محمد حمدان دقلو.



وحتى الآن فشلت كل الجهود الدبلوماسية التي قامت بها أطراف عدة من بينها الولايات المتحدة في وقف القتال.



أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي على خلفية اتهامه بعرقلة مساعي التوصل الى اتفاق لوقف النار يضع حدا للنزاع الذي تشهده البلاد منذ أشهر.



ويشغل كرتي حاليا منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، وتولى وزارة الخارجية بين عامي 2010 و2015 في عهد الرئيس المخلوع عمر البشر.



ورأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان ان الحركة "جماعة إسلامية متطرفة تعارض بفاعلية الانتقال الديموقراطي في السودان".



ولكن الحركة الاسلامية في السودان ردت في بيان نافية أن تكون لها علاقة باشعال الحرب. وقال البيان إن الحركة "براء من هذا الاتهام".



واعتبرت أن القرار الأميركي هو "قلادة على صدر" أمينها العام.



وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع في السودان.



لكن محللين يشككون في جدوى العقوبات على الجيش وقوات الدعم السريع.



