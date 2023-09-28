الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف في محطة للحافلات بالخرطوم

أخبار دولية
2023-09-28 | 13:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف في محطة للحافلات بالخرطوم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف في محطة للحافلات بالخرطوم

قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف في محطة للحافلات بالخرطوم

سقط العديد من من القتلى والجرحى الخميس في الخرطوم اثر سقوط قذائف أطلقتها قوات الدعم السريع على مواقع للجيش في محطة للحافلات، بحسب ما قال شهود لفرانس برس.
     
وأكد الشهود أن "القذائف دمرت ثلاث حافلات محملة بالركاب" في محطة تقع بشمال أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية.
     
ولم يعرف بعد عدد الضحايا على وجه الدقة ولكن بعض الشهود تحدثوا عن دفن قرابة 20 شخصا.
     
ومنذ اندلاع المعارك التي تركزت في العاصمة السودانية وإقليم دارفور غرب البلاد، قُتل نحو 7500 شخص بينهم 435 طفلًا على الأقل بحسب بيانات رسمية، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.
     
واشتعلت الحرب بسبب النزاع على السلطة بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الذي كان نائبا له الفريق محمد حمدان دقلو.
     
وحتى الآن فشلت كل الجهود الدبلوماسية التي قامت بها أطراف عدة من بينها الولايات المتحدة في وقف القتال.
     
أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي على خلفية اتهامه بعرقلة مساعي التوصل الى اتفاق لوقف النار يضع حدا للنزاع الذي تشهده البلاد منذ أشهر.
     
ويشغل كرتي حاليا منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، وتولى وزارة الخارجية بين عامي 2010 و2015 في عهد الرئيس المخلوع عمر البشر.
     
ورأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان ان الحركة "جماعة إسلامية متطرفة تعارض بفاعلية الانتقال الديموقراطي في السودان".
     
ولكن الحركة الاسلامية في السودان ردت في بيان نافية أن تكون لها علاقة باشعال الحرب. وقال البيان إن الحركة "براء من هذا الاتهام".
     
واعتبرت أن القرار الأميركي هو "قلادة على صدر" أمينها العام.
     
وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع في السودان.
     
لكن محللين يشككون في جدوى العقوبات على الجيش وقوات الدعم السريع.
     

آخر الأخبار

أخبار دولية

قتلى

جرحى

قذائف

الخرطوم

LBCI التالي
أرمينيا تعلن فرار أكثر من نصف سكان قره باغ
لافروف: دعم الغرب لصيغة زيلينسكي للسلام يعني إحباط أي مفاوضات ومنعها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-09-25

قتلى وجرحى بإنفجار مستودع للوقود في قره باغ

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-23

احصاءات غرفة التحكم المروري:٣ قتلى و٣ جرحى في 6 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-21

احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و4 جرحى في 5 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

LBCI
خبر عاجل
2023-09-11

ارتفاع حصيلة اشتباكات عين الحلوة الى 8 قتلى و128 جريحًا و6 جرحى من الجيش اللبناني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:11

أوربان يحذر من ضم أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار دولية
08:18

عدد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا في المتوسط في صيف 2023 أكثر بثلاث مرات من 2022

LBCI
أخبار دولية
06:56

الكرملين: موسكو ستقرر مع باكو مستقبل مهمة حفظ السلام في ناغورني قره باغ

LBCI
أخبار دولية
06:37

قتلى في التفجير الانتحاري قرب مسجد في بلوشستان في باكستان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-27

إيما ويليس تكشف سرّ مظهرها الجذاب في سن الـ47... وهذه نصيحتها للسيّدات!

LBCI
منوعات
08:17

أب لم ينتبه لسقوط طفله من السيارة في طرابلس...وهذا ما حصل! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
06:09

"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة لشهر أيلول

LBCI
فنّ
2023-08-04

زوجة كاني ويست في إطلالة مثيرة... هل تتقصد إظهار الشبه بينها وبين كيم كارداشيان؟ (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

أعضاء الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين يتفقدون الحدود الشمالية والمعابر التي يتم فيها تهريب السوريين

LBCI
أخبار لبنان
07:58

بمناسبة اليوم العالمي للقلب.. المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية ينظم فعاليات اليوم التوعوي لأمراض القلب

LBCI
أخبار لبنان
07:56

زيارة ميدانية لحمية إلى شاطئ الجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

احتياجات الدفاع المدني لمكافحة الحرائق... هذا ما قاله رئيس مركز جديدة مرجعيون للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

فرانشيسكو موروسيني ترسو في مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

92 بلدة ستكون تحت الخطر الشديد للحرائق الجمعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:09

"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة لشهر أيلول

LBCI
منوعات
16:54

مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!

LBCI
اقتصاد
02:07

اليكم أسعار المحروقات..

LBCI
حال الطقس
23:58

أمطار غزيرة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
05:00

عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!

LBCI
منوعات
13:38

فيديو جديد ومرعب للحظة اندلاع الحريق في حفل الزفاف الذي تحول الى كارثة في العراق! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:11

مصدر لـ"الأنباء الكويتية": حزب الله سرب زيارة الجنرال كوريلا إلى ثكنة عسكرية للتشويش على ترشيح قائد الجيش للرئاسة

LBCI
منوعات
16:02

اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More