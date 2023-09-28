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كوسوفو تطالب بفرض عقوبات دولية على صربيا
أخبار دولية
2023-09-28 | 13:51
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كوسوفو تطالب بفرض عقوبات دولية على صربيا
كوسوفو تطالب بفرض عقوبات دولية على صربيا
طالبت كوسوفو الخميس بفرض عقوبات دولية على صربيا مؤكدة أن بلغراد كانت وراء المجموعة المسلحة التي يشتبه في أنها قتلت شرطيا كوسوفيا الأحد.
وقال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي أمام البرلمان "يجب معاقبة صربيا على ذلك".
وأضاف أنه في حال لم تفرض عقوبات عليها "ستعيد الكرة" لأن "الترسانة العسكرية للمحترفين الصرب الذين هاجموا في بانيسكا كانت مؤلفة من أسلحة أتت من صربيا"، في إشارة إلى الترسانة الكبيرة التي تقول سلطات كوسوفو إنها ضبطتها في هذه البلدة الواقعة في شمال كوسوفو خلال عملية ضد هذه المجموعة بعد قتل شرطي من ألبان كوسوفو في كمين.
وجاء في قائمة نشرها كورتي أن الترسانة كانت تضم آلية مصفحة وقنابل يدوية وبنادق كلاشنيكوف وقاذفات صاروخية بقيمة ملايين عدة من اليوروهات.
وتنفي بلغراد منذ البداية اتهامات بريشتينا.
وقتل الشرطي الأحد على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع صربيا خلال دورية. وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار استمر لساعات بين شرطة كوسوفو والمجموعة المسلحة المدججة بالسلاح والمؤلفة من عشرات الرجال الذين تحصنوا في دير.
وقتل ثلاثة منهم وأوقف ثلاثة آخرون فيما مصير البقية لا يزال مجهولا. وتؤكد كوسوفو أن كثرا منهم موجودون في صربيا ويعالجون في أحد مستشفيات جنوب البلاد.
وأججت أعمال العنف هذه التوترات بين كوسوفو وصربيا التي لم تعترف يوما باستقلال هذا الإقليم الصربي السابق في العام 2008.
واعتبرت بلغراد الرجال الثلاثة الذين قتلوا، "شهداء" وأعلنت يوم حداد وطني. ومساء الأربعاء تجمع مئات الأشخاص في كاتدرائية القديسة سافا في بلغراد إحياء لذكراهم.
ونشر لاعب كرة المضرب الصربي المصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش عبر انستغرام صورة لهذا التجمع الذي رفعت خلاله صور الرجال الثلاثة.
وندت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خصوصا، بأعمال العنف هذه مع دعوتهما صربيا وكوسوفو إلى اتخاذ "تدابير عاجلة" لخفض مستوى العنف ومنسوب التوتر.
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