خمسة قتلى في انفجار سيارة مفخخة في الصومال

خمسة قتلى في انفجار سيارة مفخخة في الصومال



قتل خمسة أشخاص وجرح 13 آخرون في اعتداء بواسطة سيارة مفخخة قرب سوق شعبية في وسط الصومال على ما أفادت الشرطة.



وانفجرت السيارة المفخخة في اقليم بولبردي في منطقة هيران. وقال الشرطي عبدالله حسن في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس "قتل خمسة مدنيين وجرح 13 آخرون بعدما انفجرت السيارة في أحد شوارع السوق".



وأتى هذا الهجوم الذي لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنه بعد اسبوع على إقرار الحكومة الصومالية بأنها تكبدت "انتكاسات كبيرة عدة" في هجومها على حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.



وتقاتل الحكومة المدعومة من الأسرة الدولية منذ أكثر من 15 عاما، حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة والتي تريد تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.



وأتى الهجوم بعد أيام من هجوم انتحاري شن بواسطة شاحنة محشوة بالمتفجرات السبت في بلدوين وأسفر عن سقوط 21 قتيلا وعشرات الجرحى وتدمير أبنية عدة.



والخميس قالت القوى الأمنية الصومالية إنها احبطت هجومين بسيارة مفخخة كانا يستهدفان بلدة طوس مريب في وسط البلاد.



وقال الشرطي المحلي محمد ياري في اتصال هاتفي اجرته معه وكالة فرانس برس إن "القوى الأمنية أوقفت السيارتين قبل طوس مريب وقتل جندي وأصيب آخران بجروح".



ووعد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي انتخب في أيار 2022 بشن "حرب شاملة" على حركة الشباب.



ومنذ أكثر من عام، تشن القوات الحكومية ومسلحون قبليون محليون بدعم من بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال ومن ضربات جوية أميركية، هجوما عسكريا في وسط البلاد.



ومن المقرر ان تنسحب بعثة الاتحاد الإفريقي بحلول نهاية العام 2024 إلا ان الحكومة الصومالية تسعى إلى إرجاء انسحاب العناصر بحسب ما هو وارد في الجدول الزمني، على ما جاء في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.



