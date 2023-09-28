عودة الجندي الأميركي المبعد من كوريا الشمالية الى الولايات المتحدة

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية الخميس أن الجندي الأميركي ترافيس كينغ أعيد إلى الولايات المتحدة بعد أن طردته كوريا الشمالية.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "أؤكد أنه وصل إلى الولايات المتحدة".



وأكد متحدث باسم الجيش أن كينغ أدخل مستشفى عسكريا في تكساس يستخدم عادة لإجراء فحوص طبية للأميركيين المفرج عنهم من دول أخرى، وفيه خضعت نجمة كرة السلة بريتني غرينر للفحص بعد اعتقالها في روسيا العام الماضي.



وقال المتحدث برايس دوبي لوكالة فرانس برس: "تركيز الجيش منصبّ حاليا على ضمان صحة الجندي وخصوصيته. سيتمّ التقرير بشأن وضعه في مرحلة لاحقة من قبل هيكلية القيادة" العسكرية.



وقد تسلم الجيش الأميركي الجندي "بصحة جيدة" الأربعاء بعد أن طردته كوريا الشمالية في ختام فصل دبلوماسي لعبت فيه السويد والصين دورا.



قبل ثلاثة أشهر، دخل ترافيس كينغ الجندي الأميركي المتمركز في كوريا الجنوبية، بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين. وكان يفترض ان يعود إلى تكساس للمثول امام لجنة تأديبية بعد أن واجه مشاكل مع السلطات في كوريا الجنوبية.



وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي أفادت باعتقال الجندي، فإن الأخير انشق هربا من "سوء المعاملة والتمييز العنصري في الجيش الأميركي".