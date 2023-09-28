ساحل العاج تبدأ إجراءات فرض تأشيرة دخول مع تونس

أطلقت ساحل العاج إجراءات فرض تأشيرة دخول مع تونس التي يقصدها آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الراغبين في الوصول إلى أوروبا، حسب ما أعلن المتحدث باسم حكومة ساحل العاج الخميس.



وقال أمادو كوليبالي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "تواصلنا مع الحكومة التونسية لإعادة العمل بالتأشيرات بين بلدينا. الإجراءات الدبلوماسية جارية".



وأضاف: "إنها مسألة مرتبطة بالهجرة. فالعديد من المهاجرين يمرون عبر تونس، وانطلاقا من الادعاء أن العديد من العاجيين هم من بين المرشحين للهجرة، فمن خلال فرض التأشيرة، فإننا نحلّ هذه المشكلة إلى حدّ ما".



وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى سواحل إيطاليا.



ويقيم آلاف المهاجرين، معظمهم من مواطني دول جنوب الصحراء، في ولاية صفاقس التونسية في انتظار فرصة للإبحار إلى إيطاليا.



منذ مطلع 2023، أصبح مواطنو ساحل العاج ثاني أكثر الواصلين عددا إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



حتى الآن، لا تفرض تونس تأشيرة دخول على مواطني ساحل العاج. لكن بعد تجاوزهم ثلاثة أشهر من الإقامة المصرح بها عند الدخول، عليهم دفع غرامات تصل إلى 40 دينارا (12 يورو) عن كل أسبوع من الإقامة غير النظامية.



وخلص كوليبالي إلى أن فرض التأشيرة "يسيء إلى حدّ ما إلى علاقاتنا القديمة مع تونس التي سعت عن حقّ من أجل إلغاء هذه التأشيرات"، معربا عن "اقتناعه" بأن فرض التأشيرة سيكون "ظرفيا".



ووفق سفير ساحل العاج لدى تونس، تمت إعادة 1530 عاجيا إلى بلادهم منذ الخطاب التحريضي ضد المهاجرين غير النظاميين الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في شباط.



وقد فقد بعض المهاجرين من ساحل العاج مذاك مساكنهم ووظائفهم في تونس التي كانت في كثير من الأحيان غير نظامية.