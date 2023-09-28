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الأمم المتحدة: أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط عام 2023

أخبار دولية
2023-09-28 | 15:53
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الأمم المتحدة: أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط عام 2023
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الأمم المتحدة: أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط عام 2023

قضى أكثر من 2500 مهاجر أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام، وفق ما أعلنت مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
     
وقالت مديرة مكتب المفوضية في نيويورك روفين مينيكديويلا خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، إنه "حتى 24 أيلول، تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود في عام 2023. ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ1680 شخصا خلال الفترة نفسها من عام 2022".

أخبار دولية

الأمم المتحدة

مهاجر

البحر المتوسط

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