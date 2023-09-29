مسيرة أوكرانية تلحق أضرارًا في محطة توزيع كهرباء في روسيا

مسيرة أوكرانية تلحق أضرارًا في محطة توزيع كهرباء في روسيا

ألقت مسيرة أوكرانية الجمعة متفجرات على محطة توزيع كهرباء في بلدة روسية قريبة من الحدود الأوكرانية ما أدى إلى انقطاع التيار عن مستشفى، على ما قال حاكم منطقة كورسك.



وفي بلايا، على بعد أقل من 25 كيلومترًا من الحدود، ألقت مسيرة أوكرانية عبوتين متفجرتين على محطة توزيع كهرباء، على ما قال الحاكم رومان ستاروفويت عبر تلغرام.



وأوضح ستاروفويت أن "النيران إندلعت في أحد المحولات، وقد حرمت خمس بلدات ومستشفى من التيار الكهربائي. وتوجهت فرق الاغاثة إلى المكان". وقال إن التيار سيعاد في أسرع وقت ممكن.