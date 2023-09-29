المحكمة الإنتخابية العليا في البرازيل تثبت قرار حرمان بولسونارو من الترشح

المحكمة الإنتخابية العليا في البرازيل تثبت قرار حرمان بولسونارو من الترشح



رفضت المحكمة الإنتخابية البرازيلية العليا الخميس طلبًا تقدم به جايير بولسونارو وثبتت قرار عدم أهلية الرئيس اليميني المتطرف السابق للترشح مدة ثماني سنوات بسبب "التعسف في إستخدام السلطة".



وأكد حكم القضاة السبعة قرار المحكمة السابق الصادر في 30 حزيران لحرمان بولسونارو من إمكان الترشح للإنتخابات الرئاسية في 2026 بسبب "التعسف في إستخدام السلطة" و"سوء إستخدام وسائل التواصل".



وكان أمام القضاة مهلة حتى الخميس للكشف عن قرارهم على موقع المحكمة الإلكتروني.



وكان رئيس البلاد السابق بين العامين 2019 و2022 وصف الحكم بأنه "طعنة في الظهر" وأعلن أنه سيستأنفه أمام المحكمة الفدرالية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.

