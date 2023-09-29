بوتين طلب من مساعد سابق لبريغوجين تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا

بوتين طلب من مساعد سابق لبريغوجين تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مساعد سابق لقائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، الذي قتل في تحطم طائرة نهاية آب بعدما تمرد لفترة وجيزة على القيادة العسكرية، تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.



وأشار الكرملين في بيان إلى أن بوتين توجه إلى أندريه تروشيف قائلًا: "خلال الإجتماع الأخير، طرحنا فكرة إنخراطك في تدريب وحدات متطوعين قادرة على شن مهمات قتالية مختلفة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

