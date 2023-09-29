قتلى في التفجير الانتحاري قرب مسجد في بلوشستان في باكستان

ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع قرب مسجد في إقليم بلوشستان الباكستاني إلى 40 شخصاً على الأقل، حسبما أفاد مسؤولون.



وأعلن وزير الداخلية الإقليمي زبير جمالي لوكالة فرانس برس، أن 45 شخصاً على الأقل قتلوا، في حين قال ضابط الشرطة المحلية شعيب مسعود إنّ العدد ارتفع إلى "ما لا يقل عن 42 شخصاً، وأصيب أكثر من 65 آخرين".