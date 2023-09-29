170 قتيلًا في حصيلة جديدة لإنفجار مستودع الوقود الإثنين في ناغورني قره باغ

170 قتيلًا في حصيلة جديدة لإنفجار مستودع الوقود الإثنين في ناغورني قره باغ

قضى ما لا يقل عن 170 شخصًا الإثنين في إنفجار مستودع للوقود في ناغورني قره باغ، على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة عن السلطات الإنفصالية في خضم موجة نزوح عشرات آلاف المدنيين عن الإقليم بعد دخول القوات الأذربيجانية.



وقالت وزارة الداخلية في ناغورني قره باغ في بيان: "عثر على أشلاء بشرية عائدة لـ170 شخصًا حتى الآن، وسلمت إلى أجهزة الطب الشرعي".