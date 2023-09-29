الكرملين: موسكو ستقرر مع باكو مستقبل مهمة حفظ السلام في ناغورني قره باغ

الكرملين: موسكو ستقرر مع باكو مستقبل مهمة حفظ السلام في ناغورني قره باغ

أعلن الكرملين الجمعة أن روسيا ستقرر مع أذربيجان مستقبل مهمة حفظ السلام في ناغورني قره باغ، بعد سيطرة باكو إثر هجوم خاطف على هذه المنطقة الإنفصالية التي نشرت فيها موسكو قوات منذ العام 2020.



وقال المتحدث بإسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ردًا على أسئلة الصحافيين بشأن مستقبل هذه القوات: "بما أن المهمة موجودة الآن على الأراضي الأذربيجانية، فإن هذه النقطة ستكون موضوع مناقشات مع الجانب الأذربيجاني".

