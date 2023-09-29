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عدد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا في المتوسط في صيف 2023 أكثر بثلاث مرات من 2022
أخبار دولية
2023-09-29 | 08:18
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عدد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا في المتوسط في صيف 2023 أكثر بثلاث مرات من 2022
كان عدد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا خلال عبورهم البحر المتوسط في صيف 2023 أكثر بثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 على ما أفادت منظمة يونيسف الجمعة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن "البحر المتوسط بات مقبرة للأطفال" وقد سجلت غرق "ما لا يقل عن 990 شخصًا بينهم أطفال" في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط بين حزيران وآب 2023 "أي أكثر بثلاث مرات" مما كان عليه العدد في الفترة نفسها من 2022 عندما "قضى ما لا يقل عن 334 شخصا".
ولم تحدد اليونيسف بالأرقام عدد الأطفال، إلا ان 11600 "قاصر غير مصحوبين" حاولوا التوجه إلى إيطاليا بين كانون الثاني ومنتصف أيلول 2023 في مراكب صغيرة أي أكثر بنسبة 60 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ عددهم 7200 على ما أوضحت يونيسف لوكالة فرانس برس.
وقالت رجينيا دي دومينيسيس منسقة هذه المسألة لدى يونسيف "الحصيلة المأسوية للأطفال الذين يموتون خلال سعيهم للحصول على الأمن والملجأ في أوروبا، أتت نتيجة الخيارات السياسية ونظام هجرة فاشل".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الخميس خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مكرس للأزمة في المتوسط أن أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا بين الأول من كانون الثاني و24 أيلول 2023 بزيادة نسبتها 50 % على سنة.
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