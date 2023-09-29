أوربان يحذر من ضم أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي

تحفظ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن امكان انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وحذر الجمعة بروكسل من فتح مباحثات الانضمام بسبب الشكوك المرتبطة بالغزو الروسي.



وسأل المسؤول القومي في مقابلة إذاعية "هل من المناسب بدء مفاوضات مع بلد في حالة حرب؟".



وقال "لا نعرف حجم الأراضي بسبب الحرب المستمرة، ولا عدد السكان نظرا لتدفق اللاجئين".



واعتبر اوربان ان ضم أوكرانيا "بدون إدراك هذه الوقائع سيكون قرارا غير مسبوق" في حين أن "نظام صنع القرار في الاتحاد الأوروبي يعتمد" على مثل هذه العناصر.

